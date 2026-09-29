Sequestrati 33 kg di droga a Genova, erano nascosti in aspirapolveri e casse acustiche

GENOVA (ITALPRESS) – Erano occultati all’interno di aspirapolveri e casse acustiche appositamente modificate i 25 chili di hashish e gli 8 chili di marijuana sequestrati dai finanzieri della Compagnia di Genova-Sestri durante i controlli sulle spedizioni provenienti dalla Spagna e dirette in diverse località italiane. L’operazione si inserisce nel dispositivo di monitoraggio dei flussi commerciali che, attraverso il trasporto su gomma, raggiungono l’Italia dalla Spagna, con Genova primo centro di smistamento per numerose spedizioni internazionali.

Il sequestro è scattato al termine di un’attività di analisi dei rischi condotta dalle Fiamme Gialle su alcuni colli. A insospettire i militari sono state le informazioni ritenute fittizie relative ai destinatari e una dicitura anomala sul contenuto delle spedizioni. I controlli hanno permesso di individuare piccoli elettrodomestici e casse Bluetooth non funzionanti. Gli apparecchi sono stati quindi sottoposti a ispezione e smontati. All’interno delle scocche, i finanzieri hanno scoperto che i componenti originali erano stati rimossi e sostituiti con numerosi panetti di stupefacente, accuratamente confezionati e nascosti.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).