Torino, investe bimbo di 5 anni e fugge: arrestata l’ex compagna del padre

TORINO (ITALPRESS) – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Torino hanno arrestato una donna di 24 anni con l’accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. La donna nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, a bordo della sua auto avrebbe investito un bambino di 5 anni all’angolo fra via Pinelli e via Industria, nel quartiere San Donato del capoluogo piemontese, dandosi successivamente alla fuga.

Il piccolo ha riportato un trauma addominale e si trova in osservazione all’ospedale infantile Regina Margherita ma non sarebbe in pericolo di vita. Dalle prime ricostruzioni, l’investitrice sarebbe l’ex compagna del padre del piccolo, con cui l’uomo – un momento prima dell’investimento in cui sarebbe stato coinvolto il piccolo – avrebbe avuto un alterco in strada.

La donna sarebbe salita in auto con l’intento di investire il padre ma a essere travolto è stato il bimbo di 5 anni. L’investitrice è stata rintracciata dai militari dell’Arma.

-Foto di repertorio IPA Agency-

(ITALPRESS).