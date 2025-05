Sequestrati 2 chili di hashish in provincia Catanzaro, 3 arresti

CATANZARO (ITALPRESS) – I Carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga tre giovani residenti in provincia di Catanzaro. I militari hanno rinvenuto nella disponibilità degli indagati 2 chili di hashish, suddivisi in dosi, occultati in uno zaino, che sono stati sottoposti a sequestro. Il gip ha convalidato l’arresto, disponendo per due degli indagati la misura dei domiciliari.

– Foto Ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS)