MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività finalizzate alla repressione del traffico di droga nella provincia di Milano, ha arrestato due cittadini albanesi per detenzione e spaccio di 10 chili di cocaina.

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano avevano acquisito la notizia che degli uomini di origine albanese avrebbero perfezionato una cessione di un quantitativo elevato di cocaina nel comune di Ossona e che il corriere sarebbe giunto nei pressi della piazza Litta Modigliani a bordo di una Ford Fiesta di colore bordeaux: i poliziotti della Sezione Narcotici hanno predisposto un servizio di osservazione che ha consentito di

individuare, nel tardo pomeriggio di martedì 12 aprile, un veicolo corrispondente a quello segnalato. La Ford Fiesta, giunta in piazza Litta Modigliani, si è fermata e il conducente, successivamente identificato per un albanese di 37 anni, è sceso e si è incontrato con un uomo che era lì in evidente attesa di qualcuno. Dopo avere scambiato poche parole, i due sono saliti a bordo dell’auto e, dopo avere percorso poche centinaia di

metri, giunti nella vicina via Pertini, hanno fatto accesso ad un’area box di uno stabile. Appena l’auto ha imboccato la rampa di discesa nei box, un uomo, che stazionava sul ciglio della strada, con passo veloce, è sceso lungo la rampa con l’evidente intenzione di seguire a piedi la vettura.

I poliziotti, convinti che in quel posto si stesse perfezionando lo scambio della droga, hanno scavalcato la recinzione dello stabile, sono entrati nel corridoio dei box e hanno visto l’uomo che era sceso a piedi e quello che era salito a lato passeggero mentre stazionavano nei pressi dell’auto con un borsone poggiato a terra di fianco alla ruota destra posteriore. I due, alla vista dei poliziotti, sono scappati a piedi riuscendo ad entrare in un vano scale e a raggiungere, attraverso una corte interna dello stabile, un cantiere limitrofo, dove è stato bloccato dai poliziotti uno dei due fuggitivi mentre l’altro è riuscito a

dileguarsi. Durante la fuga il fermato, un albanese di 39anni, si è disfatto di una pistola semiautomatica di manifattura artigianale, calibro 6,35, munita di caricatore con 6 cartucce, poi recuperata dai poliziotti.

Il conducente dell’auto, invece, è stato ritrovato dai poliziotti richiuso nel portabagagli con un evidente ferita lacerocontusa alla fronte, probabilmente causata dal calcio della pistola rinvenuta. E’ probabile che nelle fasi della consegna della droga sia sorta una lite tra i tre, sfociata in una vera e propria aggressione al corriere. All’interno del borsone c’erano 10 chili di cocaina purissima, confezionati in panetti rettangolari.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com