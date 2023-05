Sequestrate nel Napoletano 30 tonnellate di prodotti fitosanitari

La Guardia di Finanza di Napoli, durante un controllo presso un’azienda di prodotti per l’agricoltura e il giardinaggio di Boscoreale, ha scoperto oltre 30 tonnellate di prodotti fitosanitari contraffatti e pericolosi per la salute. Denunciato il titolare. I prodotti sequestrati, qualora immessi sul mercato, avrebbero potenzialmente prodotto un incasso stimabile in circa 5 milioni di euro.