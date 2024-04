Sequestrate a Napoli 1,2 tonnellate di “bionde” di contrabbando

NAPOLI (ITALPRESS) - Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno sottoposto a sequestro in Villa Literno (CE) 1,2 tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando e contraffatti, arrestando in flagranza di reato un soggetto di nazionalità italiana per i reati di contraffazione e ricettazione. tvi/gsl