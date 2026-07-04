Lampedusa, in aeroporto tutti cantano Baglioni alla presenza del cantautore

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) - Fuori programma 'musicale' all'aeroporto di Lampedusa dove i passeggeri hanno improvvisato un concerto dedicando la celebre canzone “Questo piccolo grande amore” al suo autore, Claudio Baglioni. L'artista, che è molto legato a questa terra, si trovava oggi sull'isola e ha partecipato alla messa che Papa Leone XIV ha celebrato nel campo campo sportivo di Lampedusa. col3/col4/mca3