ROMA (ITALPRESS) – “Si sono accorti del mio emendamento contro i 12 vaccini obbligatori per i bimbi (pena esclusione dall’asilo).

Dato che conosco il giochino preciso che l’emendamento è MIO.

Su questi temi ci sia libertà di scelta sia per chi è a favore sia per i contrari”. Lo scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi in merito al suo emendamento al decreto sulle liste d’attesa.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).