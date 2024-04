LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Secondo un sondaggio pubblicato recentemente, sempre più maltesi affermano che non voteranno alle prossime elezioni del Parlamento europeo. Il sondaggio è stato condotto dall’Eurobarometro tra l’11 gennaio e il 15 febbraio di quest’anno. Ha chiesto a 507 cittadini maltesi quali fossero le loro intenzioni di voto per le prossime elezioni del Parlamento europeo. Circa il 34% delle persone sembra avere intenzione di non votare alle elezioni di giugno. Quasi il 21% ha affermato di essere quasi certo che non voterà, mentre il 13% ha affermato che probabilmente non voterà.

Il 29% delle persone intervistate ha affermato di essere quasi certo che andrà a votare, mentre il 23% ha affermato che probabilmente voterà. Il resto dei partecipanti ha affermato di non poter votare o di non aver risposto alla domanda.

Un sondaggio di Euronews e Ipsos prevede che, per queste elezioni, il Partito nazionalista e il Partito laburista eleggeranno tre seggi ciascuno.

Nelle ultime elezioni del Parlamento europeo del 2019, il 27% dei cittadini maltesi non ha votato.

Sebbene l’aumento del costo della vita e l’ambiente siano le preoccupazioni più importanti, la maggioranza ha confermato la propria soddisfazione per la qualità della vita e l’andamento economico.

Il 78% dei cittadini maltesi intervistati si è dichiarato soddisfatto della direzione presa dall’andamento dell’economica del Paese, mentre l’84% si è dichiarato soddisfatto della propria qualità di vita.

Alla domanda su quali questioni li preoccupano maggiormente a Malta, il 34% ha menzionato lo stato dell’ambiente e il cambiamento climatico, mentre il 29% ha menzionato l’aumento del costo della vita e l’inflazione. Il 27% ha menzionato l’immigrazione, mentre circa il 18% ha menzionato la situazione economica e la criminalità.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).

