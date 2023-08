Sempre più difficile trovare manodopera

ROMA (ITALPRESS) - Per le imprese italiane è sempre più difficile trovare manodopera. Nell’ultimo anno la quota di lavoratori introvabili sul totale delle assunzioni previste è passata dal 40,3% di luglio 2022 al 47,9% registrato a luglio 2023. Lo rileva un rapporto di Confartigianato. Il fenomeno è diffuso in tutta Italia e in tutti i settori, da quelli tradizionali fino alle attività digitali e hi tech. fsc/gsl