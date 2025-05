FIRENZE (ITALPRESS) – Cresce ancora in Toscana – e le percentuali erano già buone, in alcuni casi ottime – il numero di ragazze e ragazzi che si vaccinano contro il papillomavirus. Ugualmente rimane alta la copertura delle vaccinazioni previste dal calendario regionale dei bambini e bambine (ovvero esavalente, morbillo, parotite, rosolia e varicella, meningococco C e pneumococco).

“La prevenzione – evidenzia il presidente Eugenio Giani – è importantissima nel preservare le persone dai rischi di patologie molto gravi. In Toscana ci investiamo molto”.

“E i dati che registriamo – dichiara l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, esprimendo soddisfazione — sono il segno di un’attenzione crescente alla prevenzione, resa ancora più solida grazie anche alle campagne di sensibilizzazione mirate, nelle quali crediamo fortemente”.

– foto IPA Agency –