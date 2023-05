ROMA (ITALPRESS) – “Farei volentieri a meno del possibile spareggio salvezza, però il regolamento è così, parla chiaro e bisogna saperlo accettare”. Parola di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sull’ipotesi spareggio salvezza per determinare l’ultima squadra destinata a retrocedere. La vittoria col Milan ha rilanciato le ambizioni salvezza dei liguri, appaiata al terz’ultimo posto in classifica con il Verona: “Venivamo da buone prestazioni, ma da risultati negativi. Bisognava mettere qualcosa di diverso in campo e ci siamo riusciti contro una grande squadra come il Milan. Abbiamo fatto una prestazione straordinaria e abbiamo vinto meritatamente, Questa vittoria ci deve dare slancio e convinzione, ma allo stesso tempo non abbiamo fatto niente. Già da domenica abbiamo un’altra partita importantissima a Lecce, ci giocheremo al meglio le nostre possibilità di salvezza”. Al ‘Piccò è andato in scena un discusso faccia a faccia tutto rossonero tra tifosi e squadra: “Sono scene che andrebbero evitate, non dico che è un’abitudine ma in Italia ogni tanto succedono. Il Milan deve saper fronteggiare anche questi momenti, sta facendo una stagione importante, lo dice il suo percorso, poi può capitare qualche battuta d’arresto all’interno di un campionato. Bisognerebbe scindere il lavoro della squadra sul campo dai tifosi. I giocatori scendono in campo per dare il loro meglio, poi è ovvio che non sempre arrivano i risultati. Una discussione a fine partita coi tifosi non credo sia di grande esempio, è una cultura da cambiare”. Il mister dello Spezia si sofferma su due pedine come Nzola e Gyasi: “Nzola è un giocatore importantissimo, purtroppo non lo abbiamo avuto sempre a disposizione. Gyasi è il nostro capitano, è un ragazzo che ha sofferto anche questo periodo con pochi risultati, si sentiva responsabile più di altri. Il suo apporto può essere determinante in questo rush finale”. Ammesso di non aver pensato a un fioretto in caso di permanenza nella massima serie, Semplici ribadisce il rinnovo automatico in caso di salvezza: “L’accordo è questo, ma in questo momento tutte lungi da me pensare al rinnovo. Ora tutte le mie forze sono concentrate sulle prossime tre partite, sono tre finali. Cercheremo di prepararle al massimo per far sì che la squadra si esprima ancora meglio di quello che ha fatto in questo finale di stagione, provando a recuperare anche qualche infortunato. Il gruppo ha sempre risposto bene – conclude – siamo fiduciosi”.

