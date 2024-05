NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Successi per Boston e Dallas che tornano avanti nelle semifinali Nba. Al Rocket Mortgage FieldHouse di Cleveland, i Celtics passano abbastanza agevolmente per 106-93 e rimediano subito al ko in gara-2. Sugli scudi Jayson Tatum, autore di 33 punti (con 13 rimbalzi e 6 assist) e Jaylen Brown, che mette a referto 28 punti. I Cavaliers si sono aggrappati all’estro del solito Donovan Mitchell (33 punti per lui), arrivando anche a -9 in tre circostanze nella seconda parte del match, ma non è bastato per contrastare la superiorità di Boston – in cui spiccano anche i 18 punti di Jrue Holiday – ora in vantaggio 2-1 nella serie. Oltre Mitchell, uscito dolorante al ginocchio, Cleveland ha provato a restare in gara con i 17 punti di Evan Mobley e i 15 a testa di Darius Garland e Caris LeVert.

Si arrampica sul 2-1 anche Dallas. Davanti al proprio pubblico, quello dell’American Airlines Center, i Mavericks si impongono per 105-101 contro Oklahoma dopo una rimonta da -10 nella seconda parte di gara. Ai Thunder non sono bastati i 31 punti (conditi da 10 rimbalzi e 6 assist) di Shai Gilgeous-Alexander, Dallas ringrazia P.J. Washington, ancora una volta determinante: 27 punti, con 6 rimbalzi e 2 assist. Forniscono il consueto contributo, pur non in una serata scintillante, anche Luka Doncic e Kyrie Irving con 22 punti a testa. Per il fuoriclasse sloveno anche 15 rimbalzi. Per Oklahoma, oltre a Gilgeous-Alexander, 16 punti per Jalen Williams e 13 a testa per Chet Holmgren e Isaiah Joe. Non è bastato.

