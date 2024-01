ROMA (ITALPRESS) – Selvaggia Lucarelli ha postato nelle sue storie di Instagram minacce e insulti ricevuti per il caso della morte della ristoratrice lodigiana Giovanna Pedretti. «Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali. Mi raccomando!”, afferma.

Su X Lucarelli annuncia che per un po’ utilizzerà solo Instagram come social. «Nessuno ha il coraggio di fare una riflessione sul ruolo della stampa in questa vicenda – afferma – e domandarsi perché una notizia irrilevante e pure falsa era in home ovunque. Si preferisce scaricare le colpe più genericamente sui social brutti e cattivi, social che alla fine sono il perfetto capro espiatorio del giornalismo».

