A distanza di quasi quarant’anni i Litfiba fanno rivivere in vinile il mito della “Trilogia del Potere”

MILANO (ITALPRESS) – A distanza di quasi quarant’anni dalla loro pubblicazione originale, i Litfiba tornano a far ruggire il vinile con due uscite imperdibili per collezionisti e appassionati.

La band che ha ridefinito i confini del rock e della new wave italiana annuncia oggi la pubblicazione delle nuove edizioni di “17 Re” e del live “12/05/87 (Aprite i Vostri Occhi)”, tasselli fondamentali della celebre “Trilogia del Potere”. Attivi da oggi i preorder di entrambe le ristampe. 12/05/87 (Aprite i Vostri Occhi) Live: il rito del Tenax torna su doppio vinile dal 19 giugno.

Registrato durante l’ultima tappa del tour di 17 Re presso lo storico club Tenax di Firenze, questo album non è solo un live, ma la testimonianza del momento di massima grazia creativa della formazione Pelù-Renzulli-Maroccolo-Aiazzi-De Palma. Per la prima volta dopo circa 40 anni, il concerto viene ristampato in formato doppio vinile (disponibile in nero e colorato).

La vera novità, oltre a una resa sonora nettamente migliorata e ottimizzata per l’ascolto moderno, è l’inserimento – per la prima volta in assoluto su supporto vinilico – della traccia “Ballata”, brano precedentemente disponibile solo nell’edizione CD, che va a completare l’esperienza d’ascolto di quella notte leggendaria.

Il capolavoro New Wave in edizione standard, disponibile dal 22 maggio. Considerato da critica e pubblico come uno dei dischi più importanti della storia della musica italiana, 17 Re (1986) è il cuore pulsante della discografia dei Litfiba.

Un doppio album ambizioso, scuro, poetico e graffiante che ha saputo fondere atmosfere post-punk con melodie mediterranee. Dopo il successo dell’edizione colored e autografata pubblicata in occasione del Record Store Day, il disco torna finalmente disponibile su larga scala in edizione doppio vinile nero e CD per la prima volta in formato digisleeve con libretto di 20 pagine contenente i testi delle canzoni.

Un’occasione per riscoprire brani immortali come Resta, Re del Silenzio e Cafè, Mexcal e Rosita nel formato che ne esalta la dinamica originale. Queste pubblicazioni celebrano il periodo d’oro di una band che ha saputo parlare di libertà e resistenza attraverso il suono, riportando nelle case dei fan la potenza e la magia di quegli anni irripetibili.

-Foto ufficio stampa Elena Tosi-

(ITALPRESS).