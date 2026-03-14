CARDIFF (GALLES) (ITALPRESS) – L’Italia saluta il Sei Nazioni con una sconfitta: a Cardiff il Galles supera 31-17 gli azzurri. La squadra gallese prende subito il controllo dell’incontro, allunga nel punteggio e gestisce con sicurezza fino all’ultimo quarto di gara. Solo nel finale arriva la reazione dell’Italia, che però non basta per riaprire davvero la partita. Gli azzurri chiudono comunque il torneo con due vittorie (Scozia e Inghilterra) e tre sconfitte. “Mi piace aver finito con questo secondo tempo, mi lascia soddisfatto anche se non è stata una buona gara. Non abbiamo mollato. E’ stato un buon Sei Nazioni ma c’è ancora comunque tanto da lavorare” le parole del ct Quesada dopo il match. L’avvio è tutto del Galles. Gli azzurri provano a contenere la pressione iniziale e trovano un buon turnover con Ruzza e Niccolò Cannone, mentre Garbisi tenta di guadagnare territorio con due calci profondi verso l’angolo. Dopo una fase di studio, l’Italia si accende grazie a un recupero straordinario di Lamaro. Menoncello trova spazio e percorre quasi cinquanta metri prima di servire Ioane. Gli azzurri entrano nei 22 gallesi ma non riescono a concretizzare: Lynagh rimane isolato e perde il pallone sul tenuto.

All’11’ l’Italia conquista il primo piazzato della partita dopo un up&under di Garbisi, ma lo stesso numero 10 non centra i pali e il punteggio resta sullo 0-0. Il Galles però colpisce alla prima vera occasione. Dopo un turnover conquistato mettendo sotto pressione Fusco, i padroni di casa entrano nei 22 e vanno in meta con Wainwright, che rompe due placcaggi e schiaccia tra i pali per il 7-0. L’Italia reagisce con un grande intervento difensivo di Brex su Rees-Zammit e un recupero di Lorenzo Cannone, ma poco dopo i gallesi allungano: prima Wainwright segna ancora dopo una maul avanzante, poi Dewi Lake finalizza un’altra azione identica portando il punteggio sul 21-0. È il risultato con cui le squadre vanno all’intervallo. Anche nella ripresa il Galles parte forte. Dopo una lunga azione multifase, Dan Edwards trova lo spazio per la quarta meta che vale il 28-0, e poco dopo firma anche un incantevole drop del 31-0. L’Italia prova finalmente a reagire al 51′. Da una touche nei 22 nasce una maul ben organizzata che avanza fino alla meta di Di Bartolomeo per il 31-7. Nella stessa azione arriva anche il cartellino giallo per Griffin. Gli azzurri non sfruttano subito la superiorità numerica ma continuano a costruire gioco.

Menoncello accende l’attacco con una delle sue accelerazioni e Allan serve Ioane, fermato però a pochi metri dalla linea. Al 69′ arriva la seconda meta italiana: dopo una bella iniziativa di Brex, Garbisi serve Allan che riesce a schiacciare accorciando sul 31-14. Nel finale l’Italia sfiora più volte la terza meta, con Menoncello e Marin protagonisti di alcune buone iniziative offensive, ma la difesa gallese regge. A tempo scaduto è Paolo Garbisi a trovare la meta che fissa il punteggio sul 31-17 finale.

IL TABELLINO

GALLES: Rees-Zammit; Mee (39’st Murray), James, Hawkins, Adams; Edwards (28’st Evans), Williams (39’st Hardy); Wainwright, Botham, Mann (32’st Cracknell); Carter, Jenkins, Francis (38’pt, Griffin), Lake (Cap, 5’st Elias), Carre (11’st Smith). Allenatore: Tandy. ITALIA: Pani (25’st Allan); Lynagh, Brex (31’st Marin), Menoncello, Ioane, P.Garbisi, Fusco (14’st Varney); L.Cannone (23’st Odiase), Zuliani, Lamaro (Cap); Ruzza, N.Cannone (31’st Favretto); Hasa (5’st Zilocchi), Nicotera (5’st Di Bartolomeo; 21’st Nicotera), Fischetti (5’st Spagnolo) Allenatore: Quesada. ARBITRO: Ridley (Fra). Marcatori: p.t. 15′ m. Wainwright tr. Edwards (7-0); 25′ m. Wainwright tr. Edwards (14-0); 29′ m. Lake tr. Edwards (21-0) s.t. 3′ m. Edwards tr. Edwards (28-0); 8′ drop Edwards (31-0); 13′ m. Di Bartolomeo tr. P.Garbisi (31-7); 30’m. Allan (31-12); 41′ m. P. Garbisi (31-17). NOTE: primo tempo 21-0. Cartellini: 14’st giallo a Griffin. Calciatori: P. Garbisi (1/4); Edwards (4/4). Drop: Edwards (1/1). Player of the Match: Wainwright. Punti in classifica: Galles 5; Italia 0.

– foto IPA Agency –

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