Sei morti in incendio Rsa a Milano, Mattarella “Chiarire la dinamica”

MILANO (ITALPRESS) - Sei persone sono morte per un incendio divampato nella notte nella Casa per Coniugi, una struttura residenziale per anziani di via dei Cinquecento, a Milano. Altre Ottantuno persone sono state trasportate nei diversi Pronto Soccorso di Milano e dell'hinterland, per intossicazione da fumo. sat/gsl