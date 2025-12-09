Segalerba (Fiaip) “Turismo infrastruttura che genera valore trasversale”

ROMA (ITALPRESS) - "Il turismo non è un comparto a se, ma è un'infrastruttura permanente che genera valore trasversale nell'ambito della cultura, dei servizi, dei trasporti, della ritrazione e dell'immobiliare". Lo ha detto il presidente della Fiaip, Fabrizio Segalerba, in occasione della presentazione del report Monitora Italia Turistico. "Il 31% dell'acquisto di immobili a uso abitativo è destinato alla seconda casa, solamente una minima parte è quello che viene destinato alla locazione per redditività nell'ambito delle locazioni brevi", ha aggiunto Segalerba.