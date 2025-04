Sefcovic “Momento duro con gli Usa, oggi prime contromisure”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Entro oggi l’Ue invierà agli Stati membri la prima lista riguardanti le contromisure pensate in risposta ai dazi degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il commissario Ue al Commercio Maros Sefcovic al termine dei lavori del Consiglio Esteri Commercio a Lussemburgo.

“Il voto è fissato per il 9 aprile”, ha confermato Sefcovic, mentre l’elenco definitivo dovrà essere approvato il 15 aprile. In quello stesso giorno entrerà in vigore la prima serie di misure “e il 15 maggio sarà la volta di quelle restanti”, ha precisato Sefcovic. Il commissario ha poi ribadito che la parte europea è “pronta a sedersi al tavolo delle trattative non appena i nostri partner americani saranno pronti”.

La situazione commerciale tra Ue e Stati Uniti vive “un momento difficile”. Lo ha dichiarato il commissario Ue per il Commercio, Maros Sefcovic, al termine del Consiglio Esteri Commercio a Lussemburgo. Sefcovic ha sottolineato che gli Usa sono “il nostro partner più importante”.

Secondo il commissario, le esportazioni Ue verso gli Usa valgono complessivamente 380 miliardi. “Circa il 70% delle nostre esportazioni è colpita da dazi del 20-25% e oltre”, ha ancora osservato Sefcovic. “Mettendo le cose in prospettiva, si tratterebbe di 80 miliardi di euro in dazi, ovvero 11 volte di più rispetto agli attuali 7 miliardi di euro”, ha concluso.

