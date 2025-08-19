Seconda vittima per intossicazione da botulino in Sardegna, è una 62enne del Cagliaritano

CAGLIARI (ITALPRESS) – Sale a due il tragico bilancio delle vittime dell’intossicazione da botulino legata alla “Fiesta Latina” di fine luglio a Monserrato, nella città metropolitana di Cagliari. Nella notte, Valeria Sollai, 62 anni, è deceduta al Policlinico di Monserrato, dove era ricoverata da settimane in Rianimazione dopo aver consumato guacamole contaminato durante l’evento.

La morte della donna segue quella di Roberta Pitzalis, 38 anni, avvenuta l’8 agosto scorso, anche lei colpita dall’avvelenamento alimentare. La vicenda ha portato a un inasprimento delle indagini nei confronti di Christian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco dove sono stati serviti i prodotti contaminati, unico indagato finora per l’episodio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

