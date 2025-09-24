Seconda missione in Friuli-Venezia Giulia per il Virginia Sbdc, Fedriga “Nuovo incontro per rafforzare i rapporti economici”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Questa nuova missione avviene all’insegna degli ottimi rapporti a livello operativo tra Regione Friuli Venezia Giulia e uno Stato americano così importante come la Virginia. C’è, da parte di entrambi i territori, la volontà di rafforzare interessi comuni”. Con queste parole il governatore Massimiliano Fedriga annuncia la seconda missione commerciale organizzata dal Virginia Small Business Development Center (Virginia Sbdc), in programma in Friuli Venezia Giulia dal 29 settembre al 2 ottobre. L’iniziativa, che segue il successo della prima edizione, dà continuità all’accordo bilaterale firmato ad ottobre del 2024 dallo stesso Fedriga e dal governatore della Virginia Glenn Youngkin. La missione 2025 vedrà la partecipazione di otto imprese statunitensi – Ensco Microsearch (sicurezza), Sweet Science (promozione), Laser Thermal (ingegneria dei materiali), Jeeva e Liquet (scienze della vita), Spanalytics (ICT e sicurezza informatica), Opswat (cybersicurezza) e Oransi (industria 4.0) – coordinate da Virginia Sbdc e messe in contatto con il sistema economico regionale.

Inoltre, è attesa negli stessi giorni in Friuli Venezia Giulia una delegazione istituzionale della Virginia, composta dal segretario dell’Agricoltura e delle Foreste Matthew Lohr e dal direttore del marketing e dello Sviluppo del Dipartimento dell’Agricoltura e dei Servizi al Consumatore Robert Davenport, referente per il settore agricolo nell’accordo bilaterale. La programmazione degli incontri – curata da Select Friuli Venezia Giulia in collaborazione con le Direzioni regionali al Lavoro, alle Attività produttive, all’Agricoltura, alla Salute e al Patrimonio, con il Cluster Scienze della Vita e con attività di tutoring e mentoring – prevede una fitta agenda di appuntamenti. Fondamentale anche il supporto delle Confindustrie Alto Adriatico e Udine, oltre a Confapi.

“La Regione – spiega Fedriga – ha attivato tutto il suo sistema per mostrare quanto il Friuli Venezia Giulia possa offrire”, sottolineando inoltre che la missione rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali con la Virginia e la promozione di nuove opportunità di collaborazione per le imprese.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).