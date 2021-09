CATANIA (ITALPRESS) – Due marchi illustri del gruppo Volkswagen si legano a Comer Sud per potenziare la propria attività e lanciare un messaggio di grande solidità in un periodo non particolarmente florido dettato dall’emergenza pandemica, non ancora superata del tutto. Si è tenuta a Catania, nella zona commerciale di Misterbianco, l’inaugurazione del nuovo salone Comer Sud in sinergia con Seat e Cupra, salone che amplia il gruppo nel settore dell’automobile dell’imprenditore Davide Di Martino, general manager Comer Sud. “Apriamo questo nuovo showroom a Catania, gli obiettivi sono chiari: garantire il miglior inserimento possibile dei due brand in maniera importante sul territorio catanese, fra qualche mese tireremo le prime somme ma siamo più che felici delle prime risposte – ha detto Di Martino all’Italpress -. Restiamo in continua evoluzione e siamo certi che questi marchi avranno successo”.

Comer Sud continua a investire nel mercato siciliano nonostante le condizioni non semplici del momento, i clienti stanno rispondendo? “La risposta della clientela è stata immediata, ancor prima dell’inaugurazione. Sebbene il periodo sia oggettivamente complesso, la resilienza dei catanesi è stata lodevole e nella speranza di poter uscire quanto prima dalla pandemia, siamo fiduciosi”, ha sottolineato.

Un’analisi del mercato dell’auto in Sicilia “si può fare, ma il 2021 è paradossalmente un anno ancor più complicato di quello passato. Se lo scorso anno il problema principale era chiaramente il virus, quest’anno il fenomeno della mancanza di materie prime e semi-conduttori sta creando nelle fabbriche non pochi scompensi, ma stiamo andando avanti con programmazione”.

“Le gamme Seat e Cupra sono particolarmente richieste – conclude il gm Comer Sud – la novità Cupra Formentor devo però dire che sta spaccando il mercato. La richiesta è alta, così come stiamo assistendo ad una mobilità della clientela verso l’elettrico, settore in rapida ascesa”.

All’evento è intervenuto anche il brand manager Cupra e Seat Comer Sud, Salvo Leonardi: “Siamo pronti a tutti i target. Cupra e Seat rispecchiano tutti i segmenti presenti sul mercato. I nostri modelli hanno conquistato target come famiglie e giovani, grazie al giusto rapporto qualità/prezzo. Ciò ci ha permesso di inserirci sul mercato e darci già grandi soddisfazioni. L’avvicinamento a realtà ludiche come il Padel Tour inoltre ci permette di avere una visione anche nel medio-lungo periodo sui target da ricercare”.

