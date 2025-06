MILANO (ITALPRESS) – In occasione dell’evento mondiale della logistica e dei trasporti, dove il settore del cargo aereo è un pilastro fondamentale, SEA Aeroporti di Milano si è presentata per la prima volta come community insieme a tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale lanciando un progetto di collaborazione concreta: “Milano Malpensa Cargo Community”.

Allo stand di Milano Malpensa Cargo si sono incontrati Armando Brunini, Amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano; Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia; Giacomo Leopoldo Bampini, Vice Console italiano a Monaco; Alessandro Marino Direttore Generale Camera Commercio italotedesca; Pierandrea Galli, EVP Commercial Planning di Cargolux; Alessandro Albertini, Presidente di Anama; Paolo Dallanoce, Head of Cargo Management di SEA, per una riflessione sulla Community che riunisce handler, spedizionieri, compagnie aeree, corrieri espressi, aziende di autotrasporto, partner logistici e tecnologici, che operando con SEA Milan Airports per strutturare e valorizzare un ecosistema, trasformandolo in una piattaforma collaborativa e integrata, capace di affrontare unita le sfide del mercato globale.

E la conferma che Milano Malpensa Cargo ha intrapreso un percorso vincente è stato l’apprezzamento dimostrato dal settore aeroportuale col premio “Air Cargo Week – World Air Cargo Awards 2025” nella categoria “Airport of the Year 2025 – Regional Cargo Hub”, ricevendo il primo posto in una short list dove gli altri finalisti erano gli aeroporti di Bangalore, Monaco, Bruxelles e Budapest.

“Il premio Air Cargo Week 2025 è per noi un riconoscimento importante, una conferma dell’impegno di SEA e di tutto l’ecosistema di Malpensa verso l’eccellenza operativa, l’innovazione e la collaborazione – afferma Francesco Raschi, Direttore Cargo & Real Estate di SEA Aeroporti di Milano – Questo premio arriva in un momento particolarmente significativo perché abbiamo lanciato ufficialmente “Milano Malpensa Cargo Community”, una visione condivisa per il futuro del cargo aereo. È la dimostrazione concreta che fare sistema, valorizzare le competenze e investire in tecnologie porta risultati tangibili. Malpensa si conferma non solo aeroporto Cargo leader a livello nazionale, ma punto di riferimento sempre più strategico nel panorama cargo europeo”.

Con una quota del 60% del mercato nazionale e una posizione consolidata tra i primi dieci aeroporti europei per traffico e movimenti all-cargo, Milano Malpensa è il principale aeroporto cargo italiano. Nel 2024 ha gestito oltre 782.000 tonnellate di merci e 25.000 movimenti all-cargo. Questa iniziativa rappresenta un impegno collettivo verso un futuro più efficiente, sostenibile e competitivo. Un percorso condiviso da tutti gli stakeholder che stanno contribuendo alla crescita, in grado di posizionare l’Italia come protagonista nei flussi globali del trasporto aereo di merci.

