MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuta ieri a Milano la Cerimonia di Premiazione dell’ottava edizione del Best Performance Award (BPA), Sustainability for Growth, l’appuntamento annuale di SDA Bocconi School of Management dedicato alle imprese italiane che si distinguono per la crescita e per l’eccellenza nel creare valore economico, tecnologico, umano, sociale e ambientale. Due le aziende con sede a Milano che sono state premiate in questa edizione. Amplifon S.p.A. – azienda italiana leader mondiale nelle soluzioni per l’udito – ha conquistato il premio Best Performer of the Year. Il suo Piano di Sostenibilità “Listening Ahead” prevede 20 obiettivi nelle aree Prodotti & Servizi, Persone, Comunità ed Etica. Tra i principali: risparmi per 600 milioni di euro tramite test gratuiti dell’udito entro il 2026, utilizzo del 100% di energia rinnovabile entro il 2030 e supporto alla Fondazione Amplifon. Inoltre, Amplifon è stata inclusa tra gli “Italian Champions” di Piazza Affari, con un rendimento complessivo per gli azionisti del 641%. Blastness S.p.A. – leader nel settore della tecnologia per l’ospitalità, specializzato in soluzioni avanzate di revenue management, marketing e prenotazione online per hotel – si è aggiudicata il premio Best Performing Small Company grazie al suo approccio strategico all’innovazione digitale, con una software factory interna riconosciuta come PMI innovativa. Quest’ultima utilizza energia al 100% rinnovabile, dimostrando l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. Inoltre, l’azienda è promotrice di diversità e inclusione, come dimostrano il 50% dei dipendenti sotto i 30 anni e quasi il 50% di dipendenti e manager donne. Il processo di selezione del Best Performance Award si è articolato in tre fasi principali. In primo luogo, i ricercatori di SDA Bocconi School of Management hanno analizzato le banche dati per identificare le aziende italiane che si distinguono per crescita dimensionale e generazione di valore economico. Successivamente, le aziende selezionate hanno ricevuto un questionario per raccogliere informazioni dettagliate, con l’assistenza dei partner del premio nella compilazione e nell’elaborazione dei dati. Nell’ultima fase, le aziende hanno partecipato a interviste e focus group con i partner del premio, dove la valutazione ha preso in considerazione indicatori economici, innovazione tecnologica, capacità di creare valore interno e impatti sociali e ambientali. Particolare attenzione è stata data all’autenticità, trasparenza e passione per la crescita responsabile. Anche in questa edizione sono stati cinque i riconoscimenti attribuiti dalla giuria: oltre al Best Performer of the Year, ovvero l’azienda vincitrice al di là delle dimensioni relative, tre premi sono stati assegnati in funzione delle dimensioni (large, medium, small), mentre un premio speciale è stato consegnato all’azienda che si è distinta rispetto all’ “hot topic” dell’anno, ovvero il family business. “Il Best Performance Award, frutto del lavoro di SDA Bocconi e dei suoi partner, continua a essere un riconoscimento capace di valorizzare tutte quelle eccellenze imprenditoriali focalizzate sul binomio tra innovazione e responsabilità. Dal lontano 2017, anno di ideazione del premio, il BPA è cresciuto, raggiungendo 1500 realtà, di cui circa 100 selezionate nella fase finale di quest’anno” ha dichiarato Maurizio Dallocchio, di SDA Bocconi School of Management Professore di Corporate Finance presso SDA Bocconi e Università Bocconi, Past Dean SDA Bocconi School of Management e Direttore Scientifico del Best Performance Award.

“Questa nuova edizione vede protagonista il Family Business, perfetta rappresentazione del nostro tessuto industriale, composto da tante realtà che, investendo nelle persone e nel territorio, esportano i valori dell’italianità in tutto il mondo. In particolare, vorrei sottolineare un aspetto importante emerso nel lavoro di ricerca: guardando alle aziende familiari quotate, le realtà con un nuovo CEO hanno registrato un aumento medio di 4 punti nel rating ESG – e fino a 8 punti se si tratta di una CEO donna – nel triennio seguente alla nomina. Questo dato evidenzia un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla diversity & inclusion, a dimostrazione dell’importanza di tematiche che ormai gli imprenditori non possono più tralasciare”, ha affermato Leonardo Etro, Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A presso SDA Bocconi School of Management e Direttore Scientifico del Best Performance Award. “Ci fa molto piacere ricevere il Best Performance Award 2025, che rappresenta un premio al percorso di crescita intrapreso dalla nostra azienda in questi anni e, soprattutto, un riconoscimento dell’impegno delle persone di Amplifon a beneficio dei nostri clienti e di tutti gli stakeholder”, ha commentato Enrico Vita, CEO di Amplifon. “Essere vincitori di questo premio è per noi motivo di grandissimo orgoglio. Pur essendo una società tech ci stiamo impegnando in attività a favore dell’ambiente ma credo che le nostre politiche in ambito social e governance non solo siano state apprezzate dall’autorevole giuria di questo prestigioso premio, ma siano il vero motore dell’azienda e del nostro successo. I nostri valori aziendali sono opportunità (di percorso di crescita sia orizzontale che verticale), incentivazione e meritocrazia (sia retributiva che con investimenti in benefit e momenti di aggregazione del team) e condivisione (dei risultati di redditività con tutti i reparti aziendali)”, ha dichiarato Andrea Delfini, fondatore e CEO di Blastness. “La coniugazione di crescita e rispetto, evidenziata dal Prof. Dall’Occhio, ha contribuito in modo determinante al nostro successo. Grazie a questi valori Blastness è riuscita a posizionarsi come leader di mercato e a costruire una solida reputazione per la dedizione e la passione trasmessa dal tutto il team ai nostri clienti. Abbiamo saputo cogliere in anticipo le grandi opportunità del settore generate dall’evoluzione dei mercati digitali, continuando ad investire nello sviluppo sistemi tecnologici e servizi sempre più avanzati con l’obiettivo di poter diventare una delle aziende leader a livello globale”. L’edizione 2024-25 del Best Performance Award è stata promossa in partnership con PwC Italia, Banca Mediolanum, ELITE-Gruppo Euronext, Jefferson Wells, Fondazione Umberto Veronesi, Radio Deejay e Havas PR.(ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Havas