Scuola, Zangrillo “Sul rinnovo del contratto scelta miope della Cgil”

MILANO (ITALPRESS) - "I contratti che abbiamo firmato sono stati firmati da tutti meno che dalla CGIL. La CGIL fin dall'inizio, quindi mi riferisco a un anno e mezzo fa quando abbiamo iniziato le negoziazioni sulla tornata 22-24, ha ribadito la sua posizione che era quella di indisponibilità alla trattativa, se non ci fossero state delle risorse ulteriori. Ha fatto una sua scelta e alla fine si è isolata perché il resto dei sindacati hanno firmato. Io penso che sia una scelta miope. Credo che la CGIL più che sindacato stia facendo politica. Maurizio Landini incita alla rivolta sociale, contento lui e farà poi i conti con i suoi". Lo ha detto il ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo a margine dell'inaugurazione di OrientaTalenti all'Human Technopole al Mind nell'ex area Expo di Milano in merito alla mancata firma da parte della CGIL del contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca 2022-2024. xh7/sat/mca2