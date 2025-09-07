Scuola, Valditara “Risultati straordinari con l’agenda Sud”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – Sulla scuola “tante novità positive: martedì mattina mi collegherò con Parigi con l’Ocse per raccontare l’esperienza di agenda Sud che ha dato straordinari risultati, con un incremento degli apprendimenti nelle scuole che è più del doppio rispetto agli altri. Abbiamo individuato una strada giusta per combattere la dispersione implicita. Sono risultati oggettivi e indiscutibili”. Così il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara a margine del Forum TEHA di Cernobbio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).