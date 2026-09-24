Home Video News Pillole Scuola, Meloni “Il tetto agli studenti stranieri favorisce l’integrazione”
Scuola, Meloni “Il tetto agli studenti stranieri favorisce l’integrazione”
ROMA (ITALPRESS) - "Con il tetto dei bambini stranieri nelle scuole non vogliamo cacciare i bambini stranieri ma puntiamo a fare tutt'altro: consentire, a quei bambini, di avere una possibilità di integrarsi davvero". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiudendo la festa del quotidiano Il Tempo. sat/gsl (fonte video: Palazzo Chigi)