Scuola, Lagalla “A Palermo si è fatto molto, ma si deve fare molto di più”

PALERMO (ITALPRESS) - “Sono state riaperte molte palestre, sono stati completati gli interventi del Pnrr, e si è arrivati a un livello di frequenza della scuola materna a 0-6 anni che ha superato già il target europeo, avendola ereditata in questa amministrazione all'8%. È chiaro che si deve fare molto di più: stiamo investendo anche su nuovi poli scolastici, sia superiori sia di scuola di primo grado, Polo Nord e Polo Sud della città, e più un grande Liceo in un'area confiscata nella zona di San Lorenzo. Quindi gli investimenti ci sono, le strutture andranno progressivamente e ulteriormente ammodernate, ma è chiaro che tutto quello che era legittimamente possibile fare da parte degli enti locali è stato fatto e continuerà ad essere fatto”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine dell'incontro "La Sicilia fa scuola" ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo. “Il dibattito 'della scuola' e 'con la scuola' non è mai venuto meno, non è mai mancato. Credo che occasioni come queste siano importanti per confrontarsi anche a livello istituzionale alla presenza dei diretti interessati, che sono proprio gli studenti”, aggiunge Lagalla. xd6/vbo/azn