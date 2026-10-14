Schifani “Dal mio governo risorse importanti per scuola e formazione in Sicilia”

PALERMO (ITALPRESS) - "Settecento milioni di euro per la scuola, 54 milioni per south working e consentire ai nostri giovani di lavorare a distanza. E poi la riforma della Formazione professionale. Prima si formavano dei giovani ma per professioni che non servivano a chi operava nella nostra terra, oggi i giovani vengono formati con profili necessari a quella che è la domanda dei datori di lavoro". Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell'incontro “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, organizzato ai Cantieri Culturali alla Zisa, a Palermo, dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e da Indire - Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. All'evento era presente anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. vbo/azn (Fonte video: Regione Siciliana)