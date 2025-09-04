Scuola, Frassinetti “Attraverso il cinema gli studenti sviluppano pensiero critico e creatività”

ROMA (ITALPRESS) – “Il cinema e l’audiovisivo non sono soltanto intrattenimento, ma linguaggi universali capaci di educare, motivare e creare nuove opportunità per i nostri ragazzi. Per questo il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta investendo sull’educazione all’immagine e all’audiovisivo, promuovendo tra gli altri progetti che partono dalla scuola dell’infanzia e arrivano alle aree più periferiche e disagiate sul territorio nazionale”. Così il sottosegretario all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti, oggi al Lido di Venezia alla tavola rotonda “Lombardia: una Regione per il Cinema”.

“Grazie al Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, portiamo i bambini già dalla primaria a familiarizzare con il linguaggio cinematografico con bandi dedicati” e “con progetti come ‘Visioni Fuori-Luogo’ sosteniamo le scuole delle aree più fragili, quelle ad alto rischio di dispersione scolastica, dove il cinema diventa un formidabile strumento per motivare i ragazzi, raccontare il loro territorio e costruire comunità. La collaborazione tra istituzioni, scuole e festival è la chiave per creare filiere solide e offrire nuove opportunità ai nostri giovani, trasformare gli studenti da spettatori passivi a creatori attivi e aiutarli, attraverso il cinema, a sviluppare pensiero critico, creatività e spirito di collaborazione”, conclude Frassinetti.

