Scuola, da Zangrillo via libera a oltre 58 mila nuove assunzioni nel prossimo triennio

ROMA (ITALPRESS) – Oltre 58.000 nuove assunzioni per il prossimo triennio scolastico, ma anche nuovi importanti ingressi per sostenere subìto l’anno appena iniziato. Con il via libera del ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo si prevede l’assunzione di ulteriori 4.831 docenti per l’anno scolastico 2025/2026 in aggiunta alle 48.504 già autorizzate il mese scorso. Il decreto autorizza inoltre 25.314 assunzioni per l’anno 2026/2027 e altre 28.440 per il 2027/2028.
“Si tratta di un passaggio fondamentale per sostenere un comparto fondamentale del Paese. La firma di oggi rappresenta un ulteriore conferma dell’impegno di questo Governo verso il settore pubblico che nelle ultime leggi di bilancio ha stanziato oltre 20 miliardi per il rinnovo dei contratti permettendo di avere una continuità come mai accaduto prima nella storia repubblicana”, ha spiegato il ministro.
