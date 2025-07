Scuola, Anief “Firmato il decreto di assunzione per oltre 6 mila insegnanti di religione”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato il Decreto per l’assunzione dei docenti di religione cattolica delle scuole statali di ogni ordine e grado. Lo rende noto l’Anief in una nota, in cui il presidente nazionale Marcello Pacifico e la referente nazionale IRC Anief, Moira Pattuglia, esprimono “grande soddisfazione per gli obiettivi che il sindacato ha raggiunto con la pubblicazione e lo svolgimento delle due procedure concorsuali, straordinaria ed ordinaria, per i docenti di IRC del primo e del secondo ciclo d’istruzione”.

L’ANIEF “ha sostenuto e vigilato sul tutto il percorso che sta portando a questo importante risultato, affiancando e sostenendo i docenti e continuerà il suo impegno per la stabilizzazione di tutto il personale scolastico”. Con 6.022 assunzioni, si tratta della più grande immissione in ruolo degli ultimi vent’anni a vantaggio dei docenti di religione cattolica, segnala l’Anief. Per l’anno scolastico 2025/26 si utilizzeranno per le assunzioni solo le graduatorie del concorso straordinario, in quanto l’ordinario è ancora in corso.

Negli anni seguenti si darà corso alle necessarie compensazioni. I Direttori degli uffici scolastico regionale invieranno agli Ordinari diocesani competente per territorio l’elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per l’assunzione a tempo indeterminato, per verificare il possesso dell’idoneità all’insegnamento.

-Foto IPA Agency-

