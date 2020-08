GENOVA (ITALPRESS) – Approvata da Regione Liguria la graduatoria che vedrà assegnate le borse di studio agli studenti iscritti alle scuole superiori e residenti in Liguria nell’anno scolastico 2019/2020. Sono 2.711 gli studenti vincitori che riceveranno la borsa di studio del valore di 310 euro, per un totale complessivo che supera gli 8 milioni di euro. I voucher saranno finalizzati all’acquisto di libri di testo, soluzioni per il trasporto e accesso a beni e servizi di natura culturale. Sarà possibile trovare la graduatoria sul sito dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (Aliseo). L’importo sarà erogato ai vincitori nei prossimi mesi dal Ministero dell’Istruzione, secondo le procedure che saranno stabilite dallo Ministero stesso.

