Scossa di magnitudo 3.6 in provincia di Avellino, nessun danno

AVELLINO (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata, alle ore 14:40, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 1 chilometro ad Est di Grottolella, in provincia di Avellino. L’evento è stato localizzato a una profondità di 16 chilometri.
Nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni è giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.6 registrata, alle ore 14:40, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 1 chilometro ad Est di Grottolella, in provincia di Avellino. E’ quanto si legge in una nota.
– foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).
