Scossa di magnitudo 3.1 ai Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 3:23 di questa notte in provincia di Napoli, ai Campi Flegrei. Secondo i rilevamenti dell’Ingv il sisma ha avuto ipocentro a soli 2 chilometri di profondità ed epicentro a 5 km da Pozzuoli. La scossa è stata seguita un minuto dopo da una replica di magnitudo 2.9. Non si segnalano danni a persone o cose. (ITALPRESS).

-Foto: Ingv-

