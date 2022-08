CROTONE (ITALPRESS) – Incendio ed esplosione in un rimorchiatore attraccato sulla banchina al porto di Crotone. Il bilancio è di tre morti. Una quarta persona ferita è stata trasportata in ospedale e una quinta è rimasta coinvolta in modo superficiale.

L’esplosione sarebbe avvenuta all’interno della sala macchina dell’imbarcazione attraccata per manutenzione. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, oltre ai mezzi di soccorso.

– foto: Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).