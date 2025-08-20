Scoperto pascolo abusivo a Palermo, mucche a spasso al Borgo Nuovo

PALERMO (ITALPRESS) - Il Nucleo Benessere animale della Polizia Municipale di Palermo, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, questa mattina, ha effettuato un intervento nel quartiere Borgo Nuovo, rilevando la presenza di un pascolo abusivo in via Erice. «Gli uomini della Polizia Municipale, giunti sul posto - dichiara l'assessore Fabrizio Ferrandelli, che è prontamente intervenuto - hanno provveduto in mia presenza a denunciare per pascolo abusivo il proprietario degli animali e ad applicare tutte le sanzioni a tutela degli animali e della salute pubblica. Hanno, infine, attivato il servizio di prevenzione veterinario dell’ASP per l’erogazione delle altre prescrizioni». Sempre a Borgo Nuovo, in via Casteldaccia, è arrivata un'altra segnalazione su alcune mucche che pascolavano liberamente per il quartiere. Anche in questo caso, gli agenti della Polizia Municipale, insieme all'assessore Ferrandelli, sono intervenuti per mettere in sicurezza gli animali. vbo/gtr (fonte video Fabrizio Ferrandelli)