Riserva di Castelporziano, le torri Inwit monitorano qualità dell’aria e incendi

CASTELPORZIANO (ITALPRESS) - Una telecamera antincendio dotata di intelligenza artificiale e tre centraline IoT per il monitoraggio della qualità dell'aria a supporto della Riserva naturale di Castelporziano, alla porte di Roma. E' l'esito di "MonitoriAmo la natura", progetto di Inwit e Legambiente per la tutela dalla biodiversità, replicabile in tutta Italia, grazie al quale le torri per le telecomunicazioni - infrastrutture nate per la connettività digitale - diventano strumenti fondamentali per la sostenibilità e la tutela dei territori, generando un valore condiviso per ambiente e comunità. xs6/f04/fsc/gsl