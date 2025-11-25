Scoperto nel Trapanese un traffico di droga all’ombra di cosa nostra, 27 arresti

TRAPANI (ITALPRESS) - In provincia di Trapani, gli agenti della Polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno eseguito un'ordinanza cautelare restrittiva nei confronti di 27 soggetti (16 custodia cautelare in carcere e 11 arresti domiciliari), gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, in taluni casi aggravata dall'avere agito al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata cosa nostra, in particolare, la famiglia mafiosa di Marsala. Nel medesimo contesto operativo, tra Trapani, Marsala e Mazara del Vallo, sono state eseguite, su delega della Procura distrettuale, 20 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati, indiziati degli stessi reati. L'imponente operazione ha visto l'impiego di 200 poliziotti, di 4 unità cinofile e di 16 pattuglie dei Reparti prevenzione crimine della Sicilia e della Calabria. vbo/mca2 Fonte video: Polizia di Stato