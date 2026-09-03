Scoperto hotel abusivo nel Crotonese, giro d’affari sommerso di oltre 50mila euro

CROTONE (ITALPRESS) – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cirò Marina hanno individuato un intero palazzo adibito a struttura ricettiva extra-alberghiera, destinato al soggiorno di turisti, pubblicizzato su un proprio sito internet e del tutto slegato dalle più famose piattaforme telematiche, che operava in assenza della necessaria partita iva e della prescritta Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Al momento del controllo, i militari hanno riscontrato il sold out della struttura, procedendo all’identificazione dei 59 ospiti che occupavano, in quel momento, i 15 appartamenti dotati di ogni comfort (cucina, bagno, garage, servizi comuni di lavanderia e rete wi-fi).

Ricostruendo tutte le locazioni avvenute nel corso delle mensilità di luglio e agosto, le fiamme gialle hanno cristallizzato l’ospitalità di oltre 190 clienti ed un ammontare complessivo di corrispettivi non certificati superiore a 50mila euro. Il titolare è stato sanzionato amministrativamente per l’omessa SCIA e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Crotone, per la violazione degli obblighi di comunicazione delle generalità degli ospiti alloggiati all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

– Foto ufficio stampa GDF –

(ITALPRESS).