Scoperto e sequestrato un falso studio dentistico nel cosentino

COSENZA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato uno studio di un falso dentista a Spezzano Sila. L’indagato, mai iscritto all’ordine dei Medici e degli Odontoiatri, esercitava abusivamente la professione, oltretutto in un locale privo delle misure di sicurezza previste per gli ambienti medici.

Di fatto, al termine di una prestazione odontoiatrica, effettuata nei confronti di una paziente – che aveva pagato la somma di 1.500 euro – i finanzieri hanno fatto accesso all’interno dello studio, trovando strumentazioni mediche perfettamente operative, tra cui apparecchiature, protesi dentarie ed altro materiale sanitario.

Nella circostanza, su richiesta dei militari, il falso dentista non è stato in grado di esibire alcun titolo abilitativo e autorizzativo a svolgere tale specifica tipologia di prestazione sanitaria. Pertanto, avendo constatato l’esercizio abusivo, le Fiamme gialle silane hanno sottoposto a sequestro il locale, tutte le attrezzature mediche rinvenute e l’illecito profitto di 1.500 euro, impedendone così la prosecuzione. Le indagini, coordinate dalla Procura di Cosenza, proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

