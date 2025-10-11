Scoperto a Verona un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish, un arresto

VERONA (ITALPRESS) – Individuato dalla polizia un laboratorio per la produzione di marijuana e hashish ed una piantagione di circa 1000 piantine di cannabis in una frazione di Verona, poco distante dal centro. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica ed condotta dagli agenti della Squadra Mobile scaligera, ha portato ad un arresto e al sequestro di un ingente quantitativo di cannabinoidi.

