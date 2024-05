LECCE (ITALPRESS) – I Finanzieri della Compagnia di Gallipoli hanno individuato un avvocato, titolare di uno studio legale, completamente sconosciuto al fisco. Il professionista, dagli accertamenti effettuati dalle Fiamme Gialle, è risultato un evasore totale per gli anni d’imposta dal 2018 al 2023. Mentre, la Guardia di Finanza di Tricase ha scoperto un fisioterapista che esercitava la propria attività professionale nei confronti di numerosi clienti completamente “in nero”, omettendo di dichiarare all’erario i compensi percepiti per le annualità dal 2017 al

2023. Al termine dei riscontri e dei conseguenti controlli incrociati, i Finanzieri di Gallipoli e di Tricase hanno quindi

ricostruito l’effettivo volume d’affari dei due professionisti, quantificando i compensi percepiti in nero in oltre 760 mila euro per l’avvocato e circa 50 mila euro per il fisioterapista.

– foto ufficio stampa Guardia di finanza –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]