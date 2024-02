Scoperta valuta non dichiarata per 160 mila euro al porto di Bari

BARI (ITALPRESS) - I Finanzieri del II Gruppo e i Funzionari di Bari dell’Agenzia Dogane e Monopoli hanno scoperto banconote non dichiarate, per un importo di oltre 160.000 euro, nascoste all’interno di un camion sottoposto a controllo. Il mezzo era in procinto di imbarcarsi su una motonave diretta in Albania. pc/gsl