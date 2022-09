Scoperta una targa in memoria di Dalla Chiesa in prefettura a Palermo

Palermo commemora il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo in un agguato in via Isidoro Carini. Per rendergli omaggio, alla vigilia del quarantennale della strage, una targa è stata svelata nel cortile interno di Villa Whitaker, dove Dalla Chiesa aveva prestato servizio come Prefetto. xa7/vbo/red