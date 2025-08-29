Scoperta una piantagione di marijuana a Oristano, 8 arresti

ORISTANO (ITALPRESS) – I Carabinieri della Sezione Operativa di Oristano in collaborazione con lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna coadiuvati in fase esecutiva da militari delle Compagnie Carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza, un elicottero dell’11° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas e militari del RIS di Cagliari, hanno tratto in arresto in flagranza di reato 8 persone di cui 5 di nazionalità colombiana sorpresi all’interno di un capannone all’interno dell’azienda agricola intenti a sbocciolare un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, che sottoposta a campione per esame qualitativo eseguito presso il RIS di Cagliari, veniva accertato un THC superiore ai limiti di legge, la maxi coltivazione, composta 4506 piante dell’altezza complessiva compresa tra i 0,80 e 1,30 metri (irrigate da un impianto a goccia alimentato da un pozzo con pompa sommersa), veniva individuata grazie ad un servizio di aerocooperazione tra personale della Compagnia Carabinieri di Oristano e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, finalizzato, proprio in questo periodo dell’anno notoriamente più adatto alla raccolta.

La perquisizione all’interno dell’azienda ha permesso di individuare diversi sacchi contenente porzioni essiccate di piante di cannabis indica con boccioli, altri contenitori di plastica con boccioli di cannabis per un totale di 290 kg, denaro contante e materiale per il confezionamento. La presenza dei colombiani, ha fatto sapere il Comandante Provinciale Colonnello Steven Chenet in una nota, fa emergere l’ipotesi di un’organizzazione strutturata dedita alla coltivazione, produzione e distribuzione di droga, rilevando un vero e proprio sistema imprenditoriale. Gli arrestati venivano associati presso la Casa di Reclusione di Oristano – Massama a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).