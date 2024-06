NAPOLI (ITALPRESS) – Blitz dei carabinieri a Sant’Anastasia, nel napoletano, dove sono stati arrestati in flagranza per riciclaggio in concorso due pregiudicati. Entrambi sono di Volla. I carabinieri sono intervenuti in un capannone a via Masseria Pietrangeli e hanno sorpreso i due mentre smontavano e tagliavano una Fiat Panda rubata lo scorso 4 giugno a Ercolano. Nel capannone e nell’aria circostante i carabinieri hanno rinvenuto diverse parti di auto risultate rubate. E’ stato tutto sequestrato.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]