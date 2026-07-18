Home Video News Calabria Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina
Scoperta nell’Aspromonte una base clandestina per la lavorazione della cocaina
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Un rudere isolato, immerso nelle montagne dell'Aspromonte, trasformato in un centro operativo per la lavorazione della cocaina. È la scoperta fatta dai Carabinieri della Compagnia di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" nel corso di un servizio di controllo del territorio condotto nel comune di San Luca. col3/mca2 (Fonte video: Carabinieri)