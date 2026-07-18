Medicina Top – 18/7/2026

MILANO (ITALPRESS) - Il ruolo della genetica nella medicina e il problema delle epatiti: sono i temi dell'ottantacinquesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Monica Miozzo, che dirige la Struttura Complessa di Genetica Medica dell'Asst Santi Paolo e Carlo di Milano ed è professore Ordinario in Genetica Medica all'Università degli Studi di Milano, e Mario Mondelli, epatologo e immunologo, professore emerito di Malattie infettive all'Università di Pavia, che ha diretto per oltre 20 anni la Struttura Complessa Malattie Infettive-Infettivologia e Immunologia presso il Policlinico San Matteo di Pavia. Infine, con Carlo Mazzola, presidente della Fondazione Mazzola, vedremo come lo sport può essere uno strumento di inclusione. col3/gsl