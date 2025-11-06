Scopelliti “Leapmotor B10 modello all’avanguardia, ma accessibile a tutti”

MILANO (ITALPRESS) - Dopo il lancio ufficiale all’IAA MOBILITY 2025 a Monaco di Baviera, è stato presentato anche in Italia il nuovo Leapmotor B10. Una vettura che ha visto il nostro paese come porta dei mercati europei, con gli ordini avviati fin dallo scorso luglio. “Leapmotor B10 si inserisce tra la City Car T03, campione di vendita nel segmento City Car, e l'ammiraglia C10. B10 entra però nel cuore del mercato e lo fa con un prodotto che vuole avere delle caratteristiche uniche non solo a livello tecnico perché la base di Leapmotor è sempre quella di offrire un prodotto all'avanguardia in termini di tecnologia, ma accessibile a tutti” ha dichiarato Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ricordando che “il posizionamento prezzi è sicuramente molto competitivo. Parte da 26.900 euro, ma può arrivare a 15.900 euro grazie agli incentivi statali”. xh7/tvi/gtr